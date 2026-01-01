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Kinoafisha TV Shows Life & Beth Soundtrack

Soundtrack from "Life & Beth"

Music from "Life & Beth" All info
Life & Beth (Original Series Soundtrack)
Life & Beth (Original Series Soundtrack) 23 tracks. Ray Angry, Timo Elliston, Timo Elliston, Ray Angry
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Title Artist Time
1 It’s So Easy Ray Angry, Timo Elliston 1:09
2 Shopping Cart Ray Angry, Timo Elliston 0:43
3 One Drink Ray Angry, Timo Elliston 0:51
4 Unlocking Ray Angry, Timo Elliston 0:45
5 Coffee Ray Angry, Timo Elliston 0:57
6 I Get It Timo Elliston, Ray Angry 1:18
7 Mr. Douyon Ray Angry, Timo Elliston 0:37
8 Empty Apartment Ray Angry, Timo Elliston / Ray Angry, Timo Elliston, Ben Williams 0:39
9 Blue Bayou (feat. Bridget Everett) Ray Angry, Timo Elliston / Joe Melson, Roy Orbison 3:58
10 Bus Stop Ray Angry, Timo Elliston 1:12
11 Tell Me Every Single Thing Ray Angry, Timo Elliston 0:23
12 You Are Trouble Ray Angry, Timo Elliston 2:18
13 Even Less of You Ray Angry, Timo Elliston 0:59
14 Leonard In the Park Ray Angry, Timo Elliston 0:49
15 Matt’s Horse Ray Angry, Timo Elliston 1:01
16 She’ll Never Be Alone Ray Angry, Timo Elliston 0:48
17 Alexa, Stop the Music Ray Angry, Timo Elliston 0:50
18 I Seem Happy Ray Angry, Timo Elliston 1:21
19 But Not Tonight Ray Angry, Timo Elliston 2:06
20 A Bit of a Hustle Ray Angry, Timo Elliston 0:58
21 My Life, My Choices Ray Angry, Timo Elliston 1:55
22 Carnival Ride Ray Angry, Timo Elliston 1:30
23 Beth’s Speech Ray Angry, Timo Elliston 1:15
Listen to songs from "Life & Beth" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Life & Beth" in different languages are free for listening online.
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