|Title
|Artist
|Time
|1
|It’s So Easy
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:09
|2
|Shopping Cart
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:43
|3
|One Drink
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:51
|4
|Unlocking
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:45
|5
|Coffee
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:57
|6
|I Get It
|Timo Elliston, Ray Angry
|1:18
|7
|Mr. Douyon
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:37
|8
|Empty Apartment
|Ray Angry, Timo Elliston / Ray Angry, Timo Elliston, Ben Williams
|0:39
|9
|Blue Bayou (feat. Bridget Everett)
|Ray Angry, Timo Elliston / Joe Melson, Roy Orbison
|3:58
|10
|Bus Stop
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:12
|11
|Tell Me Every Single Thing
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:23
|12
|You Are Trouble
|Ray Angry, Timo Elliston
|2:18
|13
|Even Less of You
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:59
|14
|Leonard In the Park
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:49
|15
|Matt’s Horse
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:01
|16
|She’ll Never Be Alone
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:48
|17
|Alexa, Stop the Music
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:50
|18
|I Seem Happy
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:21
|19
|But Not Tonight
|Ray Angry, Timo Elliston
|2:06
|20
|A Bit of a Hustle
|Ray Angry, Timo Elliston
|0:58
|21
|My Life, My Choices
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:55
|22
|Carnival Ride
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:30
|23
|Beth’s Speech
|Ray Angry, Timo Elliston
|1:15