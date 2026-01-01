|Title
|Artist
|Time
|1
|Luca
|Марк Айшем
|2:22
|2
|Thony Takes the Job
|Марк Айшем
|1:28
|3
|Runaway
|Ruby Ibarra, Nick Isham / Марк Айшем, Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|2:31
|4
|Thony Tells Arman
|Марк Айшем
|3:07
|5
|Breaking In
|Ruby Ibarra, Nick Isham / Марк Айшем, Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|2:30
|6
|Garrett and Guns
|Марк Айшем
|3:27
|7
|Fiona's Family Bonds
|Марк Айшем
|2:55
|8
|What the Future Holds
|Ruby Ibarra / Марк Айшем, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|1:14
|9
|Thony and Arman Team Up
|Марк Айшем
|1:13
|10
|Laptop
|Марк Айшем
|2:50
|11
|Tightrope
|Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|2:51
|12
|Arman and Isabel
|Марк Айшем
|3:55
|13
|Nadia
|Марк Айшем
|1:43
|14
|Bloodstream
|Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|2:44
|15
|Nadia Betrayed
|Марк Айшем
|3:32
|16
|Let's Roll Out
|Марк Айшем
|2:24
|17
|Take the Win
|Марк Айшем
|2:16
|18
|Lost Without You
|Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra
|3:24
|19
|Someone to Watch over Me
|Elodie Yung / Джордж Гершвин, Ira Gershwin
|3:41