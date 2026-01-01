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Kinoafisha TV Shows The Cleaning Lady Soundtrack

Soundtrack from "The Cleaning Lady"

Music from "The Cleaning Lady" All info
The Cleaning Lady: Season 1 (Original Television Soundtrack)
The Cleaning Lady: Season 1 (Original Television Soundtrack) 19 tracks. Марк Айшем, Ruby Ibarra, Nick Isham, Ruby Ibarra, Elodie Yung
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Title Artist Time
1 Luca Марк Айшем 2:22
2 Thony Takes the Job Марк Айшем 1:28
3 Runaway Ruby Ibarra, Nick Isham / Марк Айшем, Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 2:31
4 Thony Tells Arman Марк Айшем 3:07
5 Breaking In Ruby Ibarra, Nick Isham / Марк Айшем, Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 2:30
6 Garrett and Guns Марк Айшем 3:27
7 Fiona's Family Bonds Марк Айшем 2:55
8 What the Future Holds Ruby Ibarra / Марк Айшем, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 1:14
9 Thony and Arman Team Up Марк Айшем 1:13
10 Laptop Марк Айшем 2:50
11 Tightrope Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 2:51
12 Arman and Isabel Марк Айшем 3:55
13 Nadia Марк Айшем 1:43
14 Bloodstream Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 2:44
15 Nadia Betrayed Марк Айшем 3:32
16 Let's Roll Out Марк Айшем 2:24
17 Take the Win Марк Айшем 2:16
18 Lost Without You Ruby Ibarra, Nick Isham / Nick Isham, Ruby Ibarra, Ruby Anne Ibarra 3:24
19 Someone to Watch over Me Elodie Yung / Джордж Гершвин, Ira Gershwin 3:41
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