Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The House Soundtrack

Soundtrack from "The House"

Music from "The House" All info
The House (Soundtrack from the Netflix Special)
The House (Soundtrack from the Netflix Special) 38 tracks. Густаво Сантаолайя, Густаво Сантаолайя, Juan Luqui, Густаво Сантаолайя, Jarvis Cocker
Listen
Title Artist Time
1 Opening Густаво Сантаолайя 0:38
2 Recurring Dream Густаво Сантаолайя 2:06
3 In Motion Густаво Сантаолайя 1:33
4 Mr. Vanchoobeak Густаво Сантаолайя 1:00
5 Parallel Густаво Сантаолайя 1:43
6 Corridors Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 1:33
7 Home Густаво Сантаолайя 3:29
8 The Workers Густаво Сантаолайя 0:55
9 Horroris Causa Густаво Сантаолайя 2:13
10 Into the Basement Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 2:44
11 Nightmare Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 0:57
12 The Fire Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 2:06
13 Home (New Beginning) Густаво Сантаолайя 0:50
14 Constructor Dream Густаво Сантаолайя 1:00
15 Bug's Dance Густаво Сантаолайя 4:40
16 Clean, Hammer, Repeat Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 0:50
17 Insect's Parade Густаво Сантаолайя 1:47
18 At the Lounge Густаво Сантаолайя 3:24
19 Bug's Trick Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 0:27
20 Disco Kid Густаво Сантаолайя 2:49
21 The Musical Nightmare Густаво Сантаолайя 2:06
22 Pipe Dream Густаво Сантаолайя 1:51
23 Final Parade Густаво Сантаолайя 1:43
24 The House Густаво Сантаолайя 2:07
25 Playing Around Густаво Сантаолайя 1:49
26 Jen's Dance Густаво Сантаолайя 0:40
27 Mr. Cosmos Густаво Сантаолайя 1:34
28 Playing Alone Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 0:44
29 Old Time Movie Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 0:57
30 Empty House Густаво Сантаолайя 1:45
31 Cosmo's Dance Густаво Сантаолайя 0:47
32 The Longing Густаво Сантаолайя 1:29
33 Mist Spell Густаво Сантаолайя 0:32
34 Harmoniumdrone Густаво Сантаолайя 2:26
35 Two Ways Густаво Сантаолайя 1:47
36 Through the Fog Густаво Сантаолайя, Juan Luqui 2:00
37 Free at Last Густаво Сантаолайя 3:12
38 This House Is... Густаво Сантаолайя, Jarvis Cocker / Густаво Сантаолайя 4:08
Listen to songs from "The House" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The House" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more