|Title
|Artist
|Time
|1
|Opening
|Густаво Сантаолайя
|0:38
|2
|Recurring Dream
|Густаво Сантаолайя
|2:06
|3
|In Motion
|Густаво Сантаолайя
|1:33
|4
|Mr. Vanchoobeak
|Густаво Сантаолайя
|1:00
|5
|Parallel
|Густаво Сантаолайя
|1:43
|6
|Corridors
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|1:33
|7
|Home
|Густаво Сантаолайя
|3:29
|8
|The Workers
|Густаво Сантаолайя
|0:55
|9
|Horroris Causa
|Густаво Сантаолайя
|2:13
|10
|Into the Basement
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|2:44
|11
|Nightmare
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|0:57
|12
|The Fire
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|2:06
|13
|Home (New Beginning)
|Густаво Сантаолайя
|0:50
|14
|Constructor Dream
|Густаво Сантаолайя
|1:00
|15
|Bug's Dance
|Густаво Сантаолайя
|4:40
|16
|Clean, Hammer, Repeat
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|0:50
|17
|Insect's Parade
|Густаво Сантаолайя
|1:47
|18
|At the Lounge
|Густаво Сантаолайя
|3:24
|19
|Bug's Trick
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|0:27
|20
|Disco Kid
|Густаво Сантаолайя
|2:49
|21
|The Musical Nightmare
|Густаво Сантаолайя
|2:06
|22
|Pipe Dream
|Густаво Сантаолайя
|1:51
|23
|Final Parade
|Густаво Сантаолайя
|1:43
|24
|The House
|Густаво Сантаолайя
|2:07
|25
|Playing Around
|Густаво Сантаолайя
|1:49
|26
|Jen's Dance
|Густаво Сантаолайя
|0:40
|27
|Mr. Cosmos
|Густаво Сантаолайя
|1:34
|28
|Playing Alone
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|0:44
|29
|Old Time Movie
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|0:57
|30
|Empty House
|Густаво Сантаолайя
|1:45
|31
|Cosmo's Dance
|Густаво Сантаолайя
|0:47
|32
|The Longing
|Густаво Сантаолайя
|1:29
|33
|Mist Spell
|Густаво Сантаолайя
|0:32
|34
|Harmoniumdrone
|Густаво Сантаолайя
|2:26
|35
|Two Ways
|Густаво Сантаолайя
|1:47
|36
|Through the Fog
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
|2:00
|37
|Free at Last
|Густаво Сантаолайя
|3:12
|38
|This House Is...
|Густаво Сантаолайя, Jarvis Cocker / Густаво Сантаолайя
|4:08