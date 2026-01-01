|Title
|Artist
|Time
|1
|Santa Inc. Main Title (Candy's Theme)
|Anna Waronker
|0:50
|2
|Snowflake Snowflake
|Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker
|1:59
|3
|Stuff My Stocking
|Steven McDonald
|1:16
|4
|Rise (Karaoke Version) [feat. Sarah Silverman]
|Anna Waronker / Сара Силверман, Anna Waronker, Ryan Shiraki
|0:31
|5
|Leprechaun's Kitchen
|Anna Waronker
|0:21
|6
|J-J-J-Junior
|Anna Waronker
|0:13
|7
|Someone Is At the Door (feat. Steven McDonald & Jasper Randall)
|Anna Waronker
|0:20
|8
|Christmas With Dawn Davenport
|Anna Waronker / Ryan Shiraki, Anna Waronker
|2:16
|9
|Father Son Shlong, Father Son Dong (feat. Carmen Christopher)
|Anna Waronker
|0:55
|10
|Stuff My Stocking (Steakhouse Version)
|Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker
|1:13
|11
|Poinsettia Park
|Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker
|1:48
|12
|Candy Cane Lane
|Anna Waronker
|0:58
|13
|You’ll Always Have Me (Acoustic Version) [feat. Carmen Christopher]
|Anna Waronker
|1:01
|14
|Easter Is Here
|Anna Waronker
|2:48
|15
|Candy's Theme (A Capella Version)
|Anna Waronker
|0:48
|16
|Shave Party
|Steven McDonald
|1:43
|17
|Candy Superstar
|Anna Waronker / Anna Waronker, Steven McDonald
|0:59
|18
|Christmas Is Here / The Walk Out
|Anna Waronker, Steven McDonald, Jasper Randall, Maria Bamford, Joel Kim Booster, Ryan Shiraki, Harry Chaskin / Anna Waronker
|1:47
|19
|Rise
|Anna Waronker / Ryan Shiraki, Сара Силверман, Anna Waronker
|1:03
|20
|Gift of Timmy
|Anna Waronker
|1:30