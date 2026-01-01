Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Santa Inc. Soundtrack

Soundtrack from "Santa Inc."

Music from "Santa Inc." All info
Santa Inc. (Original Music From the Animated Series, Season 1)
Santa Inc. (Original Music From the Animated Series, Season 1) 20 tracks. Anna Waronker, Steven McDonald, Anna Waronker, Steven McDonald, Jasper Randall, Maria Bamford, Joel Kim Booster, Ryan Shiraki, Harry Chaskin
Listen
Title Artist Time
1 Santa Inc. Main Title (Candy's Theme) Anna Waronker 0:50
2 Snowflake Snowflake Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker 1:59
3 Stuff My Stocking Steven McDonald 1:16
4 Rise (Karaoke Version) [feat. Sarah Silverman] Anna Waronker / Сара Силверман, Anna Waronker, Ryan Shiraki 0:31
5 Leprechaun's Kitchen Anna Waronker 0:21
6 J-J-J-Junior Anna Waronker 0:13
7 Someone Is At the Door (feat. Steven McDonald & Jasper Randall) Anna Waronker 0:20
8 Christmas With Dawn Davenport Anna Waronker / Ryan Shiraki, Anna Waronker 2:16
9 Father Son Shlong, Father Son Dong (feat. Carmen Christopher) Anna Waronker 0:55
10 Stuff My Stocking (Steakhouse Version) Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker 1:13
11 Poinsettia Park Anna Waronker / Steven McDonald, Anna Waronker 1:48
12 Candy Cane Lane Anna Waronker 0:58
13 You’ll Always Have Me (Acoustic Version) [feat. Carmen Christopher] Anna Waronker 1:01
14 Easter Is Here Anna Waronker 2:48
15 Candy's Theme (A Capella Version) Anna Waronker 0:48
16 Shave Party Steven McDonald 1:43
17 Candy Superstar Anna Waronker / Anna Waronker, Steven McDonald 0:59
18 Christmas Is Here / The Walk Out Anna Waronker, Steven McDonald, Jasper Randall, Maria Bamford, Joel Kim Booster, Ryan Shiraki, Harry Chaskin / Anna Waronker 1:47
19 Rise Anna Waronker / Ryan Shiraki, Сара Силверман, Anna Waronker 1:03
20 Gift of Timmy Anna Waronker 1:30
Listen to songs from "Santa Inc." (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Santa Inc." in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more