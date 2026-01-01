|Title
|Artist
|Time
|1
|The Afterparty (Titles)
|Daniel Pemberton
|0:52
|2
|Danner Arrives
|Daniel Pemberton
|2:07
|3
|Mind Movies
|Daniel Pemberton
|2:04
|4
|Suspicious Times
|Daniel Pemberton
|5:16
|5
|Aniq's Rom-Com World
|Daniel Pemberton
|2:04
|6
|Remembering Xavier
|Daniel Pemberton
|0:34
|7
|Aniq's Prelude to a Kiss
|Daniel Pemberton
|1:55
|8
|Aniq and the Balloons
|Daniel Pemberton
|1:09
|9
|The Afterparty (Chamber)
|Daniel Pemberton
|2:48
|10
|Brett Scoping the Party
|Daniel Pemberton
|1:36
|11
|Brett's Fists of Fury
|Daniel Pemberton
|1:36
|12
|Two Shots
|Ben Schwartz, Sam Richardson, Jamie Demetriou / Jack Dolgen
|2:39
|13
|Yeah Sure Whatever
|Ben Schwartz / Jack Dolgen
|2:23
|14
|Three Dots from Stardom
|Ben Schwartz / Jack Dolgen
|3:24
|15
|Chelsea's Feeling Threatened
|Daniel Pemberton
|1:22
|16
|Chelsea's Hip Flask
|Daniel Pemberton
|2:30
|17
|Chelsea's Stalker
|Daniel Pemberton
|2:28
|18
|Someone's Watching You, Chelsea
|Daniel Pemberton
|3:48
|19
|Indigo's Visions
|Daniel Pemberton
|2:18
|20
|The Usual Suspects
|Daniel Pemberton
|0:39
|21
|High School Band Breakup
|Daniel Pemberton
|1:18
|22
|Put Yourself Out There, Walt
|Daniel Pemberton
|1:19
|23
|Stoner Zoe
|Daniel Pemberton
|1:03
|24
|Zoe's Self Hug
|Daniel Pemberton
|1:11
|25
|Danner Training Course
|Daniel Pemberton
|1:12
|26
|Danner's On Patrol
|Daniel Pemberton
|1:41
|27
|Maggie's Kids Eye World
|Daniel Pemberton
|2:10
|28
|Whodunnit?
|Daniel Pemberton
|2:07
|29
|I Did Not Kill Anyone
|Daniel Pemberton
|3:41
|30
|One Clue Revealed
|Daniel Pemberton
|2:14
|31
|J'Accuse
|Daniel Pemberton
|5:44
|32
|Howdunnit
|Daniel Pemberton
|3:06
|33
|Busted
|Daniel Pemberton
|2:17
|34
|The Afterparty (End Credits)
|Daniel Pemberton
|2:05