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Kinoafisha TV Shows The Afterparty Soundtrack

Soundtrack from "The Afterparty"

Music from "The Afterparty" All info
The Afterparty: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
The Afterparty: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 34 tracks. Daniel Pemberton, Ben Schwartz, Sam Richardson, Jamie Demetriou, Ben Schwartz
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R.I.P. Xavier - EP
R.I.P. Xavier - EP 4 tracks. Xavier
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Title Artist Time
1 The Afterparty (Titles) Daniel Pemberton 0:52
2 Danner Arrives Daniel Pemberton 2:07
3 Mind Movies Daniel Pemberton 2:04
4 Suspicious Times Daniel Pemberton 5:16
5 Aniq's Rom-Com World Daniel Pemberton 2:04
6 Remembering Xavier Daniel Pemberton 0:34
7 Aniq's Prelude to a Kiss Daniel Pemberton 1:55
8 Aniq and the Balloons Daniel Pemberton 1:09
9 The Afterparty (Chamber) Daniel Pemberton 2:48
10 Brett Scoping the Party Daniel Pemberton 1:36
11 Brett's Fists of Fury Daniel Pemberton 1:36
12 Two Shots Ben Schwartz, Sam Richardson, Jamie Demetriou / Jack Dolgen 2:39
13 Yeah Sure Whatever Ben Schwartz / Jack Dolgen 2:23
14 Three Dots from Stardom Ben Schwartz / Jack Dolgen 3:24
15 Chelsea's Feeling Threatened Daniel Pemberton 1:22
16 Chelsea's Hip Flask Daniel Pemberton 2:30
17 Chelsea's Stalker Daniel Pemberton 2:28
18 Someone's Watching You, Chelsea Daniel Pemberton 3:48
19 Indigo's Visions Daniel Pemberton 2:18
20 The Usual Suspects Daniel Pemberton 0:39
21 High School Band Breakup Daniel Pemberton 1:18
22 Put Yourself Out There, Walt Daniel Pemberton 1:19
23 Stoner Zoe Daniel Pemberton 1:03
24 Zoe's Self Hug Daniel Pemberton 1:11
25 Danner Training Course Daniel Pemberton 1:12
26 Danner's On Patrol Daniel Pemberton 1:41
27 Maggie's Kids Eye World Daniel Pemberton 2:10
28 Whodunnit? Daniel Pemberton 2:07
29 I Did Not Kill Anyone Daniel Pemberton 3:41
30 One Clue Revealed Daniel Pemberton 2:14
31 J'Accuse Daniel Pemberton 5:44
32 Howdunnit Daniel Pemberton 3:06
33 Busted Daniel Pemberton 2:17
34 The Afterparty (End Credits) Daniel Pemberton 2:05
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