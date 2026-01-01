|1
|Main Title (From the Netflix Series "Inventing Anna")
|Kris Bowers, Pierre Charles
|0:49
|2
|Vip's Always Better
|Kris Bowers, Pierre Charles
|0:54
|3
|Vivian Connects the Dots
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:39
|4
|What Does Anna Want?
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:51
|5
|She's Good / Get off the Boat
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:50
|6
|Hotel Standoff
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:50
|7
|Who Are You?
|Kris Bowers, Pierre Charles
|3:18
|8
|Something That's My Own / 281 Park
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:15
|9
|I Want 281 Park
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:49
|10
|The Answer Is Still No
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:10
|11
|I Like a Party / Squash Demotion
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:43
|12
|I Work for Everything / Do Something About It
|Kris Bowers, Pierre Charles
|3:18
|13
|What Happened in Morocco?
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:45
|14
|Rachel Packs and Leaves
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:11
|15
|Only Sent 5k
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:53
|16
|Something's Happening / She's My Friend
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:19
|17
|Looking for My Friend
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:16
|18
|I Am Not Special
|Kris Bowers, Pierre Charles
|3:19
|19
|I Think She's a Conwoman
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:55
|20
|Arrive in Berlin
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:55
|21
|Going to See Vadim
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:22
|22
|You're Crying
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:22
|23
|Always Beyond Us
|Kris Bowers, Pierre Charles
|3:29
|24
|Vivian Figures It Out
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:03
|25
|Ask for Themoon
|Kris Bowers, Pierre Charles
|1:34
|26
|Anna Breaks Down / Awaiting Sentencing
|Kris Bowers, Pierre Charles
|2:17