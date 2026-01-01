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Kinoafisha TV Shows Severance Soundtrack

Soundtrack from "Severance"

Music from "Severance" All info
Severance: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Severance: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 19 tracks. Теодор Шапиро
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Music of Wellness (From Severance: Season 1 Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single
Music of Wellness (From Severance: Season 1 Apple TV+ Original Series Soundtrack) - Single 1 track. Теодор Шапиро
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Title Artist Time
1 Main Titles Теодор Шапиро 1:21
2 Labor of Love Теодор Шапиро 2:04
3 Kimono Hallway Теодор Шапиро 4:27
4 Hall of Eagans Теодор Шапиро 2:19
5 Note To Self Теодор Шапиро 2:04
6 Tokens Теодор Шапиро 1:47
7 Expiration Date Теодор Шапиро 4:29
8 Still Vibrating Теодор Шапиро 1:50
9 Tree of Life Теодор Шапиро 3:01
10 Done For the Night Теодор Шапиро 2:38
11 Secret Places Теодор Шапиро 3:24
12 Interdepartmental Теодор Шапиро 1:21
13 After Hours Теодор Шапиро 3:57
14 Batter Up Теодор Шапиро 2:42
15 Safely Situated Теодор Шапиро 2:11
16 The Four Tempers Теодор Шапиро 2:13
17 That Innie Теодор Шапиро 5:26
18 Cobel At Lumon Теодор Шапиро 1:24
19 Alive Теодор Шапиро 2:52
Listen to songs from "Severance" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Severance" in different languages are free for listening online.
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