|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Titles
|Теодор Шапиро
|1:21
|2
|Labor of Love
|Теодор Шапиро
|2:04
|3
|Kimono Hallway
|Теодор Шапиро
|4:27
|4
|Hall of Eagans
|Теодор Шапиро
|2:19
|5
|Note To Self
|Теодор Шапиро
|2:04
|6
|Tokens
|Теодор Шапиро
|1:47
|7
|Expiration Date
|Теодор Шапиро
|4:29
|8
|Still Vibrating
|Теодор Шапиро
|1:50
|9
|Tree of Life
|Теодор Шапиро
|3:01
|10
|Done For the Night
|Теодор Шапиро
|2:38
|11
|Secret Places
|Теодор Шапиро
|3:24
|12
|Interdepartmental
|Теодор Шапиро
|1:21
|13
|After Hours
|Теодор Шапиро
|3:57
|14
|Batter Up
|Теодор Шапиро
|2:42
|15
|Safely Situated
|Теодор Шапиро
|2:11
|16
|The Four Tempers
|Теодор Шапиро
|2:13
|17
|That Innie
|Теодор Шапиро
|5:26
|18
|Cobel At Lumon
|Теодор Шапиро
|1:24
|19
|Alive
|Теодор Шапиро
|2:52