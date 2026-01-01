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Kinoafisha TV Shows Peacemaker Soundtrack

Soundtrack from "Peacemaker"

Music from "Peacemaker" All info
Peacemaker (Soundtrack from the HBO® Max Original Series)
Peacemaker (Soundtrack from the HBO® Max Original Series) 18 tracks. Clint Mansell, Kevin Kiner, John Murphy, John Cena
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Pumped Up Kicks (feat. Ralph Saenz) [from "Peacemaker"] - Single
Pumped Up Kicks (feat. Ralph Saenz) [from "Peacemaker"] - Single 1 track. John Murphy
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Home Sweet Home (Piano Version) [from "Peacemaker"] - Single
Home Sweet Home (Piano Version) [from "Peacemaker"] - Single 1 track. John Cena
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Title Artist Time
1 Peacemaker Discharged Clint Mansell, Kevin Kiner 3:29
2 Adebayo Clint Mansell, Kevin Kiner 3:10
3 Butterflies Clint Mansell, Kevin Kiner 3:41
4 Cops on the Move Clint Mansell, Kevin Kiner 5:56
5 Vigilante Clint Mansell, Kevin Kiner 2:16
6 Berenstain Bears Clint Mansell, Kevin Kiner 5:27
7 Judomaster Clint Mansell, Kevin Kiner 5:25
8 X-Ray Vision Clint Mansell, Kevin Kiner 2:09
9 Tossing the Trailer Clint Mansell, Kevin Kiner 5:18
10 Auggie Clint Mansell, Kevin Kiner 4:09
11 Peacemaker Confronts His Demon Clint Mansell, Kevin Kiner 3:00
12 Eagly Clint Mansell, Kevin Kiner 5:06
13 Sonic Boom Helmet Clint Mansell, Kevin Kiner 3:22
14 Holy Cow Clint Mansell, Kevin Kiner 3:53
15 I'm Made for This Shit Clint Mansell, Kevin Kiner 5:24
16 Peacemaker Rock Theme Jam Clint Mansell, Kevin Kiner 2:59
17 Pumped Up Kicks (feat. Ralph Saenz) [from "Peacemaker"] John Murphy / Mark Foster 3:26
18 Home Sweet Home (Piano Version) [from "Peacemaker"] John Cena / Nikki Sixx, Tommy Lee 2:07
Listen to songs from "Peacemaker" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Peacemaker" in different languages are free for listening online.
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