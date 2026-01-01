|1
|Peacemaker Discharged
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:29
|2
|Adebayo
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:10
|3
|Butterflies
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:41
|4
|Cops on the Move
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:56
|5
|Vigilante
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|2:16
|6
|Berenstain Bears
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:27
|7
|Judomaster
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:25
|8
|X-Ray Vision
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|2:09
|9
|Tossing the Trailer
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:18
|10
|Auggie
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:09
|11
|Peacemaker Confronts His Demon
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:00
|12
|Eagly
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:06
|13
|Sonic Boom Helmet
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:22
|14
|Holy Cow
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:53
|15
|I'm Made for This Shit
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:24
|16
|Peacemaker Rock Theme Jam
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|2:59
|17
|Pumped Up Kicks (feat. Ralph Saenz) [from "Peacemaker"]
|John Murphy / Mark Foster
|3:26
|18
|Home Sweet Home (Piano Version) [from "Peacemaker"]
|John Cena / Nikki Sixx, Tommy Lee
|2:07