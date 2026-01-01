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Kinoafisha TV Shows Ginny & Georgia Soundtrack

Soundtrack from "Ginny & Georgia"

Music from "Ginny & Georgia" All info
Ginny & Georgia (Music from the Netflix Series)
Ginny & Georgia (Music from the Netflix Series) 15 tracks. Lili Haydn, Ben Bromfield
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Title Artist Time
1 Georgia's Theme Lili Haydn, Ben Bromfield 1:56
2 A Different Guy Lili Haydn, Ben Bromfield 1:39
3 High School Lili Haydn, Ben Bromfield 0:57
4 Joe and Georgia Lili Haydn, Ben Bromfield 1:13
5 Georgia Torches the Past Lili Haydn, Ben Bromfield 4:14
6 Principal for a Day Lili Haydn, Ben Bromfield 1:43
7 Max Tricks Mom Lili Haydn, Ben Bromfield 0:57
8 Here for You Lili Haydn, Ben Bromfield 0:39
9 Man's World Lili Haydn, Ben Bromfield 1:15
10 Georgia's Theme (Country Version) Lili Haydn, Ben Bromfield 1:24
11 Ginny Sexts Hunter Lili Haydn, Ben Bromfield 1:51
12 Marcus and Ginny Lili Haydn, Ben Bromfield 1:28
13 Scatter the Ashes Lili Haydn, Ben Bromfield 2:16
14 An Eye for an Eye Lili Haydn, Ben Bromfield 1:53
15 Season Finale Lili Haydn, Ben Bromfield 1:38
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