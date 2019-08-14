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Kinoafisha TV Shows Ginny & Georgia Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Ginny & Georgia

  • Toronto, Ontario, Canada
  • Victoria Hall, Cobourg, Ontario, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
TriBro Studios, Toronto, Ontario, Canada
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Filming Dates

  • 14 August 2019 - 10 December 2019
  • 29 November 2021 - 28 April 2022
  • 29 April 2024 - 2 September 2024
  • 29 September 2025 - 25 February 2026
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