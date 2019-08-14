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Ginny & Georgia
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Filming Locations: Ginny & Georgia
Toronto, Ontario, Canada
Victoria Hall, Cobourg, Ontario, Canada
Iconic scenes & Locations
Studio
TriBro Studios, Toronto, Ontario, Canada
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Filming Dates
14 August 2019 - 10 December 2019
29 November 2021 - 28 April 2022
29 April 2024 - 2 September 2024
29 September 2025 - 25 February 2026
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