|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Georgia's Theme
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:56
|2
|A Different Guy
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:39
|3
|High School
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|0:57
|4
|Joe and Georgia
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:13
|5
|Georgia Torches the Past
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|4:14
|6
|Principal for a Day
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:43
|7
|Max Tricks Mom
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|0:57
|8
|Here for You
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|0:39
|9
|Man's World
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:15
|10
|Georgia's Theme (Country Version)
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:24
|11
|Ginny Sexts Hunter
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:51
|12
|Marcus and Ginny
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:28
|13
|Scatter the Ashes
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|2:16
|14
|An Eye for an Eye
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:53
|15
|Season Finale
|Lili Haydn, Ben Bromfield
|1:38