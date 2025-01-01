Andrey Pynzaru

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
16 December 1986
Age
38 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.5
Klyovny ulove
(2025)
Tickets
6.6
YA - medved
(2024)
6.6
Chestniy razvod 2
(2022)
Raspakovka
Comedy
2026, Russia
Afonya
Comedy
2025, Russia
Kopy
Comedy
2025, Russia
Rejs 314
Comedy
2025, Russia
7.5
Klyovny ulove
Klyovny ulove
Comedy, Romantic
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.2
Moy papa - medved
Moy papa - medved
Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Draniki
Draniki
Comedy
2025, Russia
Karta zhelanij
Comedy
2024, Russia
6.6
YA - medved
YA - medved
Family
2024, Russia
Watch trailer
Kolotushka
Drama, Comedy
2023, Russia
6.1
Svobodnoe padenie
Svobodnoe padenie
Thriller
2023, Russia
6.6
Chestniy razvod 2
Chestniy razvod 2
Comedy
2022, Russia
Sold Out
Drama, Comedy, Music
2021, Russia
Sled lisicy na kamnyah
Detective
2019, Russia
TT
Action, Adventure, Crime
2010, Russia
Ne v svoej tarelke
Sci-Fi, Comedy
, Russia
