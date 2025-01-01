Menu
Andrey Pynzaru
Andrey Pynzaru Andrey Pynzaru
Andrey Pynzaru

Andrey Pynzaru

Andrey Pynzaru

Date of Birth
16 December 1986
Age
38 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Klyovny ulove 7.5
Klyovny ulove (2025)
YA - medved 6.6
YA - medved (2024)
Chestniy razvod 2 6.6
Chestniy razvod 2 (2022)

Filmography

Genre
Year
All 16 Films 7 TV Shows 9 Actor 16
Raspakovka
Comedy 2026, Russia
Afonya
Afonya
Comedy 2025, Russia
Kopy
Comedy 2025, Russia
Rejs 314
Rejs 314
Comedy 2025, Russia
Klyovny ulove 7.5
Klyovny ulove Klyovny ulove
Comedy, Romantic 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Moy papa - medved 6.2
Moy papa - medved Moy papa - medved
Family 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Draniki Draniki
Comedy 2025, Russia
Karta zhelanij
Comedy 2024, Russia
YA - medved 6.6
YA - medved YA - medved
Family 2024, Russia
Watch trailer
Kolotushka
Kolotushka
Drama, Comedy 2023, Russia
Svobodnoe padenie 6.1
Svobodnoe padenie Svobodnoe padenie
Thriller 2023, Russia
Chestniy razvod 2 6.6
Chestniy razvod 2 Chestniy razvod 2
Comedy 2022, Russia
Sold Out
Sold Out
Drama, Comedy, Music 2021, Russia
Sled lisicy na kamnyah
Sled lisicy na kamnyah
Detective 2019, Russia
TT
TT
Action, Adventure, Crime 2010, Russia
Ne v svoej tarelke
Sci-Fi, Comedy , Russia
