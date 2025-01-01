Menu
Awards
Awards and nominations of Dan Levy
Dan Levy
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dan Levy
Golden Globes, USA 2021
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019
Best Comedic Performance
Winner
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
