Awards

Awards and nominations of Kelvin Yu

Kelvin Yu
Awards and nominations of Kelvin Yu
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Winner
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
