Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Келвин Ю
Награды
Награды и номинации Келвина Ю
Kelvin Yu
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Келвина Ю
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев
В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667