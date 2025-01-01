Menu
Amy Sherman-Palladino
Awards
Awards and nominations of Amy Sherman-Palladino
Amy Sherman-Palladino
About
Articles
Awards
Awards and nominations of Amy Sherman-Palladino
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
