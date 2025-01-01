Menu
Kinoafisha Persons Amy Sherman-Palladino Awards

Amy Sherman-Palladino
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Music Supervision
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
