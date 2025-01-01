Menu
Dan Goor
Awards
Dan Goor
About
Awards
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
