Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dan Goor Awards

Awards and nominations of Dan Goor

Dan Goor
Awards and nominations of Dan Goor
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more