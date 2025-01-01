Menu
Kinoafisha
Persons
Holland Taylor
Awards
Awards and nominations of Holland Taylor
Holland Taylor
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
