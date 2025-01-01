Menu
Awards and nominations of Adilkhan Yerzhanov

Adilkhan Yerzhanov
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nominee
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2020 Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Best Asian Film
Winner
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2018 Moscow International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
