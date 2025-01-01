Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Juho Kuosmanen Awards

Awards and nominations of Juho Kuosmanen

Juho Kuosmanen
Awards and nominations of Juho Kuosmanen
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Grand Prix
Winner
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Un Certain Regard Award
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Cinefondation Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more