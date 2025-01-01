Menu
Juho Kuosmanen
Awards
Awards and nominations of Juho Kuosmanen
Juho Kuosmanen
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 2021
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Grand Prix
Winner
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Un Certain Regard Award
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2008
Cinefondation Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Best Film
Nominee
