Gianfranco Rosi
Awards
Awards and nominations of Gianfranco Rosi
Gianfranco Rosi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Gianfranco Rosi
Academy Awards, USA 2017
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Venice Film Festival 2020
Best Italian Film
Winner
UNICEF Award
Winner
Best Italian Film
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2013
Golden Lion
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Venice Film Festival 2010
Parallel Sections
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2008
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Doc/It Award
Winner
Queer Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1994
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Competition
Winner
Amnesty International Film Prize
Winner
