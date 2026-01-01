Menu
Awards and nominations of Michael Dudok de Wit

Michael Dudok de Wit
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Animated Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1995 Academy Awards, USA 1995
Best Animated Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best British Short Animation
Winner
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best British Short Animation
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Best Film
Nominee
