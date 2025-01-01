Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Shinya Tsukamoto
Awards
Awards and nominations of Shinya Tsukamoto
Shinya Tsukamoto
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Shinya Tsukamoto
Venice Film Festival 2023
Netpac Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2002
San Marco Special Jury Award
Winner
Feature Films
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2009
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree