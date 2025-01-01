Menu
Kinoafisha Persons Shinya Tsukamoto Awards

Shinya Tsukamoto
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Netpac Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
San Marco Special Jury Award
Winner
Feature Films
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004 Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
