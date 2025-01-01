Menu
Awards and nominations of Xavier Giannoli

Xavier Giannoli
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Nazareno Taddei Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
 Green Drop Award
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
