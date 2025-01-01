Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Xavier Giannoli
Awards
Awards and nominations of Xavier Giannoli
Xavier Giannoli
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Xavier Giannoli
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2015
Nazareno Taddei Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree