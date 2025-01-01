Menu
Joachim Trier
Academy Awards, USA 2022
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Film Not in the English Language
Nominee
Toronto International Film Festival 2006
Discovery Award
Winner
