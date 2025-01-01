Меню
Йоаким Триер
Награды
Награды и номинации Йоакима Триера
Joachim Trier
Награды и номинации Йоакима Триера
Оскар 2022
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2006
Премия "Открытие"
Победитель
