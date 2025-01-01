Menu
Kinoafisha Persons Jordan Peele Awards

Awards and nominations of Jordan Peele

Jordan Peele
Awards and nominations of Jordan Peele
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Original Screenplay
Winner
Nominee
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Nominee
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best Screenplay (Original)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
