Jordan Peele
Awards
Awards and nominations of Jordan Peele
Jordan Peele
Awards and nominations of Jordan Peele
Academy Awards, USA 2018
Best Original Screenplay
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2019
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Screenplay (Original)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
