Awards and nominations of Merritt Wever

Merritt Wever
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
