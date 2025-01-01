Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Persons
Merritt Wever
Awards
Awards and nominations of Merritt Wever
Merritt Wever
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Merritt Wever
Golden Globes, USA 2020
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
