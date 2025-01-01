Menu
Damien Chazelle
Awards
Awards and nominations of Damien Chazelle
Damien Chazelle
Awards and nominations of Damien Chazelle
Academy Awards, USA 2017
Best Achievement in Directing
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Queer Palm
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2017
David Lean Award for Direction
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Screenplay (Original)
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2014
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2013
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Gala or Special Presentations
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best North American Independent Film
Nominee
