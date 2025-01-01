Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jack Lowden
Awards
Awards and nominations of Jack Lowden
Jack Lowden
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Jack Lowden
Cannes Film Festival 2022
Male Revelation
Winner
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2025
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2024
Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 2023
Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 2020
EE Rising Star Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree