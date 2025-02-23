Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2025

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2025

Date 23 February 2025
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
The Fall Guy 7.5
The Fall Guy
Winner
All nominees
Dune: Part Two 8.7
Dune: Part Two
Watch trailer
Deadpool & Wolverine 8.0
Deadpool & Wolverine
Watch trailer
Wicked 7.8
Wicked
Watch trailer
Gladiator 2 7.4
Gladiator 2
Watch trailer
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Winner
All nominees
House of the Dragon 6.0
House of the Dragon
Fallout Fallout
The Penguin 9.8
The Penguin
The Boys 8.5
The Boys
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Conclave 7.6
Conclave
Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow, Stanley Tucci, Sergio Castellitto, Lucian Msamati
Winner
Watch trailer
All nominees
Wicked 7.8
Wicked
Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Peter Dinklage, Ariana Grande, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Cynthia Erivo
Watch trailer
Anora 6.8
Anora
Aleksey Serebryakov, Karren Karagulian, Yuriy Borisov, Mikey Madison, Vache Tovmasyan, Mark Eydelshteyn
Watch trailer
Emilia Perez 6.2
Emilia Perez Emilia Pérez
Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz
A Complete Unknown 7.3
A Complete Unknown
, Norbert Leo Butz, Dan Fogler, Eriko Hatsune, Scoot McNairy, Elle Fanning, Big Bill Morganfield, Boyd Holbrook, Timothee Chalamet, Monica Barbaro, Will Harrison
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks
Winner
All nominees
Ayo Edebiri
Ayo Edebiri
The Bear
Kristen Bell
Kristen Bell
Nobody Wants This
Quinta Brunson
Abbott Elementary
Liza Colón-Zayas
Liza Colón-Zayas
The Bear
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Anna Sawai
Shōgun
Winner
All nominees
Nicola Coughlan
Nicola Coughlan
Bridgerton
Allison Janney
Allison Janney
The Diplomat
Kathy Bates
Kathy Bates
Matlock
Keri Russell
Keri Russell
The Diplomat
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
The Substance
Winner
All nominees
Mikey Madison
Mikey Madison
Anora
Karla Sofía Gascón
Emilia Perez
Pamela Anderson
Pamela Anderson
The Last Showgirl
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Wicked
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Emilia Perez
Winner
All nominees
Monica Barbaro
A Complete Unknown
Ariana Grande
Ariana Grande
Wicked
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
The Last Showgirl
Danielle Deadwyler
The Piano Lesson
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Jessica Gunning
Baby Reindeer
Winner
All nominees
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Disclaimer
Lily Gladstone
Lily Gladstone
Under the Bridge
Kathy Bates
Kathy Bates
The Great Lillian Hall
Cristin Milioti
Cristin Milioti
The Penguin
Jodie Foster
Jodie Foster
True Detective For season "Night Country"
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building
Winner
All nominees
Adam Brody
Adam Brody
Nobody Wants This
Harrison Ford
Harrison Ford
Shrinking
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White
The Bear
Ted Danson
Ted Danson
A Man on the Inside
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Shōgun
Winner
All nominees
Jeff Bridges
Jeff Bridges
The Old Man
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
The Day of the Jackal
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Shōgun
Gary Oldman
Gary Oldman
Slow Horses
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
A Complete Unknown
Winner
All nominees
Colman Domingo
Colman Domingo
Sing Sing
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Conclave
Daniel Craig
Daniel Craig
Queer
Adrien Brody
Adrien Brody
The Brutalist
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Kieran Culkin
Kieran Culkin
A Real Pain
Winner
All nominees
Jeremy Strong
Jeremy Strong
The Apprentice
A Complete Unknown
Jonathan Bailey
Jonathan Bailey
Wicked
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Anora
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Colin Farrell
Colin Farrell
The Penguin
Winner
All nominees
Richard Gadd
Richard Gadd
Baby Reindeer
Javier Bardem
Javier Bardem
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Kevin Kline
Kevin Kline
Disclaimer
Andrew Scott
Andrew Scott
Ripley
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Zach Galifianakis, Richard Kind, Eugene Levy, Eva Longoria, Molly Shannon, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Kumail Nanjiani
Winner
All nominees
The Bear
The Bear
Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Jeremy Allen White, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Ricky Staffieri, Lionel Boyce, Matty Matheson, Ayo Edebiri
Shrinking
Shrinking
Harrison Ford, Wendie Malick, Ted McGinley, Christa Miller, Jason Segel, Michael Urie, Jessica Williams, Brett Goldstein, Devin Kawaoka, Rachel Stubington, Gavin Lewis, Lukita Maxwell, Luke Tennie
Hacks
Hacks
Jean Smart, Rose Abdoo, Mark Indelicato, Paul W. Downs, Carl Clemons-Hopkins, Hannah Einbinder, Megan Stalter
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Lisa Ann Walter, Uilyam Stenford Devis, Tyler James Williams, Chris Perfetti, Quinta Brunson, Janelle James
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Shōgun 9.8
Shōgun
Tadanobu Asano, Hiromoto Ida, Tokuma Nishioka, Hiroyuki Sanada, Shinnosuke Abe, Tommy Bastow, Takehiro Hira, Fumi Nikaido, Anna Sawai, Takeshi Kurokawa, Cosmo Jarvis, Moeka Hoshi, Hiroto Kanai, Yuki Kura
Winner
All nominees
Bridgerton
Bridgerton
Julie Andrews, Geraldine Alexander, Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Dominic Coleman, Ruth Gemmell, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Polly Walker, Anna Wilson-Jones, Jo Bobin, Vineeta Rishi, Nicola Coughlan, Daniel Francis, Bessie Carter, Sophie Woolley, Luke Thompson, Hannah New, Luke Newton, Lorn Macdonald, Harriet Cains, Claudia Jessie, Martins Imhangbe, Genevieve Chenneour, Jessica Madsen, Caleb Obediah, Simone Ashley, Rosa Hesmondhalgh, Emma Naomi, Joe Barnes, Victor Alli, Kitty Devlin, Will Tilston, Hannah Dodd, Banita Sandhu, Molly Jackson-Shaw, Florence Hunt, James Phoon, James Bryan, Sesley Hope
Slow Horses
Slow Horses
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, James Callis, Sean Gilder, Saskia Reeves, Joanna Scanlan, Hugo Weaving, Ruth Bradley, Naomi Wirthner, Tom Brook, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Jack Lowden, Kadiff Kirwan, Rosalind Eleazar, Tom Wozniczka
The Diplomat
The Diplomat
Rufus Sewell, Keri Russell, Penny Downie, Celia Imrie, Ato Essandoh, Rory Kinnear, David Gyasi, Tim Delap, Graham Miller, Ali Ahn, Adam Silver, Nana Mensah, Pearl Mackie, Kenichiro Thomson, Sandy Amon-Schwartz
The Day of the Jackal 8.2
The Day of the Jackal
Charles Dance, Lia Williams, Chukwudi Iwuji, Puchi Lagarde, Patrik Kennedi, Jonjo O’Neill, Eddie Redmayne, Eleanor Matsuura, Khalid Abdalla, Sule Rimi, Úrsula Corberó, Jon Arias, Lashana Lynch, Nick Blood, Ben Hall
Life Achievement Award
Jane Fonda
Jane Fonda
Winner
Year
Nominations

