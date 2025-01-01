Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Morgan Neville Awards

Awards and nominations of Morgan Neville

Morgan Neville
Awards and nominations of Morgan Neville
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Best Documentary Feature
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
 Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more