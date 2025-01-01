Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Morgan Neville
Awards
Awards and nominations of Morgan Neville
Morgan Neville
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Morgan Neville
Academy Awards, USA 2014
Best Documentary Feature
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree