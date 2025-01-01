Menu
Benoît Jacquot Awards

Benoît Jacquot
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Golden Eye
Nominee
 Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Film
Nominee
