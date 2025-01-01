Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Benoît Jacquot
Awards
Awards and nominations of Benoît Jacquot
Benoît Jacquot
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Benoît Jacquot
Cannes Film Festival 2016
Golden Eye
Nominee
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1999
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree