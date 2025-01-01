Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rich Moore
Awards
Awards and nominations of Rich Moore
Rich Moore
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Rich Moore
Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2019
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2013
Best Animated Feature Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Winner
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree