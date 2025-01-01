Menu
Awards
Awards and nominations of Julian Fellowes
Julian Fellowes
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Julian Fellowes
Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Winner
Golden Globes, USA 2002
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Original)
Nominee
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Drama
Nominee
Best Drama
Nominee
