Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Julian Fellowes Awards

Awards and nominations of Julian Fellowes

Julian Fellowes
Awards and nominations of Julian Fellowes
Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Winner
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Drama Series
Nominee
 Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Nominee
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Best Drama
Nominee
 Best Drama
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more