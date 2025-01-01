Menu
Awards and nominations of Takashi Miike

Takashi Miike
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Grand Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006 Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
