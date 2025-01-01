Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Takashi Miike
Awards
Awards and nominations of Takashi Miike
Takashi Miike
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Takashi Miike
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Venice Film Festival 2010
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2007
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Grand Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree