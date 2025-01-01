Menu
Awards and nominations of Mimi Leder

Mimi Leder
Awards and nominations of Mimi Leder
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
