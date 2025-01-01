Menu
Awards
Awards and nominations of Mimi Leder
Mimi Leder
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
