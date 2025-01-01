Menu
Awards
Awards and nominations of Kenneth Lonergan
Kenneth Lonergan
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Kenneth Lonergan
Academy Awards, USA 2017
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2001
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Screenplay (Original)
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2018
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
