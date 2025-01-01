Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Kenneth Lonergan Awards

Awards and nominations of Kenneth Lonergan

Kenneth Lonergan
Awards and nominations of Kenneth Lonergan
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Screenplay (Original)
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more