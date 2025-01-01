Menu
Awards and nominations of Roberto Rossellini

Roberto Rossellini
Academy Awards, USA 1950
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1946
Feature Film
Winner
Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Winner
OCIC Award
Winner
Venice Film Festival 1952
International Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1946
ANICA Cup
Winner
Feature Films
Winner
Venice Film Festival 1961
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1950
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1941
Best Italian Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1959
Grand Prix
Nominee
