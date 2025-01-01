Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Roberto Rossellini
Awards
Awards and nominations of Roberto Rossellini
Roberto Rossellini
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Roberto Rossellini
Academy Awards, USA 1950
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1946
Feature Film
Winner
Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Winner
OCIC Award
Winner
Venice Film Festival 1952
International Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1946
ANICA Cup
Winner
Feature Films
Winner
Venice Film Festival 1961
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1950
Golden Lion
Nominee
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1941
Best Italian Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1959
Grand Prix
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree