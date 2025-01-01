Menu
Sergey Loznica
Awards
Awards and nominations of Sergey Loznica
Awards
Cannes Film Festival 2021
Golden Eye - Special Mention
Winner
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard - Directing Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Golden Camera
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2010
Grand Prize
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2021
Baltic Film Competition
Nominee
Baltic Film Competition
Nominee
