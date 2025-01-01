Меню
Персоны
Сергей Лозница
Награды
Награды и номинации Сергея Лозницы
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз – особое упоминание
Победитель
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая камера
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2010
Гран При
Победитель
Кинотавр 2010
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Балтийский киноконкурс
Номинант
Балтийский киноконкурс
Номинант
