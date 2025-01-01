Menu
Svetlana Proskurina
Awards
Awards and nominations of Svetlana Proskurina
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2019
Diploma
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Winner
Moscow International Film Festival 2005
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Nominee
