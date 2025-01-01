Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Klaus Maria Brandauer
Awards
Awards and nominations of Klaus Maria Brandauer
Klaus Maria Brandauer
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Klaus Maria Brandauer
Academy Awards, USA 1986
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 2000
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 1987
Best Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Venice Film Festival 1988
Best Actor
Winner
Moscow International Film Festival 1995
Andrei Tarkovsky Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1987
Berlinale Camera
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree