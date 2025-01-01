Меню
Клаус Мария Брандауэр
Награды
Награды и номинации Клауса Марии Брандауэра
Klaus Maria Brandauer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Клауса Марии Брандауэра
Оскар 1986
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1986
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Best Actor
Победитель
ММКФ 1995
Премия Андрея Тарковского
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1987
Камера Берлинале
Победитель
