Todd Solondz
Awards
Awards and nominations of Todd Solondz
Todd Solondz
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Todd Solondz
Cannes Film Festival 1998
Parallel Sections
Winner
Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Venice Film Festival 2009
Best Screenplay
Winner
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1996
Dramatic
Winner
Toronto International Film Festival 1998
Metro Media Award
Winner
Berlin International Film Festival 1996
Forum of New Cinema
Winner
