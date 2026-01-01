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Neus Asensi Neus Asensi
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Neus Asensi

Neus Asensi

Date of Birth
4 August 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

The Girl of Your Dreams 6.7
The Girl of Your Dreams (1998)
Superestar 6.5
Superestar (2025)
6.2
Presidente Torrente (2026)

Filmography

6.2
Presidente Torrente Torrente Presidente
Comedy 2026, Spain
Eixam
Eixam Eixam
Thriller 2026, Spain
Superestar 6.5
Superestar
Drama, Comedy, 2025, Spain
The Queen of Spain 4.8
The Queen of Spain La reina de España
Drama, Comedy 2016, Spain
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Sólo química 5.4
Sólo química Sólo química
Comedy, Romantic 2015, Spain
School for seduction 4.6
School for seduction School for seduction
Comedy 2004, Great Britain
The Girl of Your Dreams 6.7
The Girl of Your Dreams La niña de tus ojos
Comedy, Drama 1998, Spain
Brujas 5.5
Brujas Brujas
Drama 1996, Spain
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