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Filmography
Neus Asensi
Neus Asensi
Kinoafisha
Persons
Neus Asensi
Neus Asensi
Neus Asensi
Date of Birth
4 August 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.7
The Girl of Your Dreams
(1998)
6.5
Superestar
(2025)
6.2
Presidente Torrente
(2026)
Filmography
6.2
Presidente Torrente
Torrente Presidente
Comedy
2026, Spain
Eixam
Eixam
Thriller
2026, Spain
6.5
Superestar
Drama, Comedy,
2025, Spain
4.8
The Queen of Spain
La reina de España
Drama, Comedy
2016, Spain
Watch trailer
5.4
Sólo química
Sólo química
Comedy, Romantic
2015, Spain
4.6
School for seduction
School for seduction
Comedy
2004, Great Britain
6.7
The Girl of Your Dreams
La niña de tus ojos
Comedy, Drama
1998, Spain
5.5
Brujas
Brujas
Drama
1996, Spain
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