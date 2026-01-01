Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marius Colucci
Marius Colucci Marius Colucci
Kinoafisha Persons Marius Colucci

Marius Colucci

Marius Colucci

Date of Birth
16 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Les petits meurtres d'Agatha Christie 7.4
Les petits meurtres d'Agatha Christie (2009)
The Car Keys 5.2
The Car Keys (2003)

Filmography

Genre
Year
Les petits meurtres d'Agatha Christie 7.4
Les petits meurtres d'Agatha Christie
Drama, Comedy, Detective 2009, France/Switzerland
The Car Keys 5.2
The Car Keys Clefs de bagnole, Les
Comedy 2003, France
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more