Marius Colucci
Marius Colucci
Marius Colucci
Date of Birth
16 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
7.4
Les petits meurtres d'Agatha Christie
(2009)
5.2
The Car Keys
(2003)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Year
All
2009
2003
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
7.4
Les petits meurtres d'Agatha Christie
Drama, Comedy, Detective
2009, France/Switzerland
5.2
The Car Keys
Clefs de bagnole, Les
Comedy
2003, France
