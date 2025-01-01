Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Marc Forster
Awards
Awards and nominations of Marc Forster
Marc Forster
Awards
Awards and nominations of Marc Forster
Golden Globes, USA 2005
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2005
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2004
Laterna Magica Prize
Winner
Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
