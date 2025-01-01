Menu
Pete Docter
Awards
Pete Docter
Awards and nominations of Pete Docter
Academy Awards, USA 2021
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2016
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2009
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Animated Short Film
Nominee
Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 2002
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1996
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2021
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2016
Best Animated Film
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Animated Film
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Feature Film
Winner
Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
