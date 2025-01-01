Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Pete Docter Awards

Awards and nominations of Pete Docter

Pete Docter
Awards and nominations of Pete Docter
Academy Awards, USA 2021 Academy Awards, USA 2021
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Animated Short Film
Nominee
 Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1996 Academy Awards, USA 1996
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Best Animated Feature Film
Winner
Best Animated Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Animated Film
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Animated Film
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best Feature Film
Winner
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more