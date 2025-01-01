Menu
Gaspar Noé
Awards
Awards and nominations of Gaspar Noé
Awards and nominations of Gaspar Noé
Cannes Film Festival 2018
C.I.C.A.E. Award
Winner
Cannes Film Festival 1998
Mercedes-Benz Award
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Best Short
Winner
Cannes Film Festival 2019
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
